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Мудрик может выйти в основе на матч с "Тоттенхэмом" - английские СМИ

Игра между "Тоттенхэмом" и "Челси" состоится сегодня в 22:00

сегодня, 13:47
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Куров Артем
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Сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". В основе "синих" может появиться недавно восстановившийся после травмы Михаил Мудрик, сообщает издание football.london, передают "Комментарии".

Мудрик может выйти в основе на матч с "Тоттенхэмом" - английские СМИ

Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК "Челси"


Коул Палмер может играть на нескольких позициях в передней линии, но Почеттино, возможно, снова захочет использовать его как фальшивую девятку после хорошей игры против Арсенала. Михаил Мудрик может заменить Николаса Джексона, если игрок сборной Украины будет достаточно готов к этому поединку, говорится в сообщении.

Издание прогнозирует тройку в нападении на матч с "Тоттенхэмом" с украинцем в основе.

Рахим Стерлинг забил в среду и, скорее всего, снова выйдет в стартовом составе. Мы можем увидеть тройку игроков впереди в виде Палмера, Стерлинга и Мудрика, – прогнозирует football.london.

Мудрик может выйти в основе на матч с ”Тоттенхэмом” - английские СМИ - фото 2

Форма команд

"Тоттенхэм" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но при условии успеха в завтрашнем матче вернет себе первую позицию. "Шпоры" еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионату. В последних пяти поединках команда Анге Постекоглу четырежды победила и однажды сыграла вничью. Что касается Челси, то синие в последних пяти матчах АПЛ одержали две победы, два раза проиграли и один матч закончился вничью. Команда Маурисио Почеттино занимает 13-ю позицию в чемпионате, а в случае победы может подняться на 10-ю строчку. Последняя очная встреча между командами состоялась в феврале. Тогда "Тоттенхэм" был сильнее "Челси" и победил со счетом 2:0.

Читайте также, что сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру, сообщает официальный сайт ФК "Челси", передают "Комментарии".



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Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/news/mauricio-pochettino-mudryk-chelsea-tottenham-28049443
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