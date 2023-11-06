Мудрик может выйти в основе на матч с "Тоттенхэмом" - английские СМИ

Сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". В основе "синих" может появиться недавно восстановившийся после травмы Михаил Мудрик, сообщает издание football.london, передают "Комментарии".



Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК "Челси"

Коул Палмер может играть на нескольких позициях в передней линии, но Почеттино, возможно, снова захочет использовать его как фальшивую девятку после хорошей игры против Арсенала. Михаил Мудрик может заменить Николаса Джексона, если игрок сборной Украины будет достаточно готов к этому поединку, говорится в сообщении.

Издание прогнозирует тройку в нападении на матч с "Тоттенхэмом" с украинцем в основе.



Рахим Стерлинг забил в среду и, скорее всего, снова выйдет в стартовом составе. Мы можем увидеть тройку игроков впереди в виде Палмера, Стерлинга и Мудрика, – прогнозирует football.london.

Форма команд

"Тоттенхэм" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но при условии успеха в завтрашнем матче вернет себе первую позицию. "Шпоры" еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионату. В последних пяти поединках команда Анге Постекоглу четырежды победила и однажды сыграла вничью. Что касается Челси, то синие в последних пяти матчах АПЛ одержали две победы, два раза проиграли и один матч закончился вничью. Команда Маурисио Почеттино занимает 13-ю позицию в чемпионате, а в случае победы может подняться на 10-ю строчку. Последняя очная встреча между командами состоялась в феврале. Тогда "Тоттенхэм" был сильнее "Челси" и победил со счетом 2:0.



Читайте также, что сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру, сообщает официальный сайт ФК "Челси", передают "Комментарии".

