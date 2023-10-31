Мудрик может уйти из "Челси": какие команды им интересуются

В январе прошлого года "Челси" заплатил 70 миллионов евро в донецком "Шахтере" за Михаила Мудрика. Однако адаптация молодого украинского игрока к Премьер-лиге была нелегкой, и он до сих пор не смог закрепиться в стартовом составе "Стэмфорд Бридж". Об этом сообщает портал Fichajes.net, передают "Комментарии".



Мудрик празднует гол. Фото с открытых источников

"Челси" рассматривает разные варианты относительно будущего Мудрика, одним из них является его аренда в другую команду на второй круг сезона 2023/2024. Это предоставит ему больше игрового времени и пространства для развития. Другой альтернативой является окончательная продажа, но синие захотят отбить уплаченные средства за игрока, хотя этот вариант сейчас выглядит менее вероятным.



Главный тренер "Челси", верит в потенциал Мудрика. Однако учитывая обстоятельства, клуб начинает смотреть на другие возможности. В свете этих событий к Михаилу проявили интерес несколько других команд. "Ювентус" и "Арсенал" числятся главными кандидатами на подписание молодого украинца. Сам игрок счастлив в Челси и готов бороться за игровое время.



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"Комментарии" также писали, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли.

