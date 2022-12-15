Мне просто страшно становится – заявление Лукашенко (ВИДЕО)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи с министром спорта и туризма страны Сергеем Ковальчуком выразил слова критики и заявил, что удивлен отсутствием игроков национальной сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram канал "Брутальный футбол".

Лукашенко играет в футбол. Фото из открытых источников

Лукашенко отметил, что не заметил белорусских футболистов на чемпионате мира 2022 года. Кроме того, прихвостень Путина сравнил футболистов сборной Беларуси с выступающими на ЧМ-2022. Далее Лукашенко заявил, будто он был бывшим футболистом.

"И как бывший футболист, занимавшийся много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении", — шокировал присутствующих Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук ответственен за сборную, ведь Лукашенко ее поручил ему и дал деньги.

Посмотреть видео с президентом Беларуси, рассказывающим о том, что он был футболистом можно ниже:

Напомним, что национальная сборная Беларуси по футболу не смогла пробиться в финальную стадию Чемпионата мира по футболу из своей группы, где заняла последнее место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обнародовали документы, по которым президент Беларуси Александр Лукашенко был завербован российскими службами КГБ.

Также "Комментарии" писали о хитром плане белорусского диктатора, по которому он планирует обмануть президента России Владимира Путина и не втянуть свои войска в войну с Украиной.

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