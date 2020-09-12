Минздрав разрешил присутствовать зрителям во время футбольных матчей: известны требования

На официальный запрос Украинской Ассоциации Футбола глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Источник: footboom.net

"Министерство здравоохранения Украины рассмотрело письма Украинской ассоциации футбола от 18.08.2020 №1000 о проведении футбольных матчей и сообщает, что Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.05.2020 № 641 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-СоV-2" предусмотрена возможность проведения массовых, в том числе спортивных мероприятий, с учетом установленного уровня эпидемической опасности и установленных противоэпидемических мероприятий", - говорится в ответе Минздрава на письмо УАФ.

Также отмечается, что во время матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности, требуется соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 кв. метров площади территории и социального дистанцирования между зрителями.

Матчи, которые проводятся в "оранжевых" и "красных" регионах, должны проходить с участием не более 220 болельщиков и при расположении не более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории, где проводится мероприятие.

Также рекомендуется организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны так, чтобы не возникало скопления. Количество зрителей в секторе не должно превышать 25 процентов болельщиков от числа лиц, которых способен вместить сектор. Лица размещаются так, чтобы обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали.

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