Мичел высказался по поводу возвращения Цыганкова в стартовый состав в матче с "Райо"

Вчера проходили матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Жирона" Довбика и Цыганкова принимала на своем поле "Райо Вальекано". Главный тренер "бело-красных" высказался об игре команды и возвращении украинского полузащитника в стартовый состав. Об этом сообщает Marca.



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

Мы продемонстрировали хорошую игру и продолжаем наслаждаться этим турниром. Нам нужно сделать еще один шаг, чтобы пробиться в полуфинал, который станет для нас историческим. Жирона вторично в истории достигла четвертьфинала. Пока это лучший результат, но мы постараемся это исправить. Якобишвили дебютировал, он отлично играет и в атаке, и в защите. Рад, что Эррера и Цыганков снова вернулись в стартовый состав. Ошибка Джона Солиса, приведшая к голу? Его игра все равно была хорошей. Порту был великолепным, два ассиста, отличные менталитет и отношение. Мартинес и Хуанпе? Их замены в перерыве были вынуждены из-за дискомфорта. В четверг они пройдут медицинские тесты, – сказал испанский наставник.

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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