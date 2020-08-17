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Месси сообщил "Барселоне", что покидает клуб

Аргентинец уже провел встречу с руководством клуба

сегодня, 00:45
Автор:

Владимир Лавский

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает местный инсайдер Марсело Бехлер. 

По данным источника, аргентинец уже провел встречу с руководством и тренерским штабом, где и рассказал о своем желании. Напомним, контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021-го года. 

Месси сообщил "Барселоне", что покидает клуб

СМИ одним из главных претендентом на Месси считают миланский "Интер". Кроме того, на прошлой неделе аргентинец купил себе элитную недвижимость в Милане. 

В прошлом сезоне Лионель Месси провел 44 матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 24 результативные передачи.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Барселона" уступила "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8) и прекратила борьбу за кубок. В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с французским "Лионом". Вторую полуфинальную пару составили "РБ Лейпциг" и "ПСЖ".


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