"Бавария" забила восемь мячей "Барселоне" в четвертьфинале Лиги чемпионов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2.

Открыл счет в матче на четвертой минуте Томас Мюллер, выполнив идеальный удар в левую девятку с линии штрафной. Через несколько минут Давид Алаба, пытаясь перехватить прострел с левого фланга, срезал мяч в собственные ворота, и счет стал 1:1.

Дальше на первый план вышла мюнхенская команда. Еще до перерыва Иван Перишич, Серж Гнабри и Томас Мюллер забили три мяча в ворота "Барселоны". Во втором тайме Луис Суарес сократил разницу до 2:4, но затем подопечные Кике Сетьена пропустили еще четыре. Дубль оформил Филиппе Коутинью, который принадлежит "Барселоне", еще по мячу забили Роберт Левандовски и Джошуа Киммих.

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион". Вторую полуфинальную пару составили "РБ Лейпциг" и "ПСЖ".

Как ранее сообщали "Комментарии", "Ювентус" Криштиану Роналду вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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