Месси самый дорогой игрок мира в возрасте от 34 лет: на каком месте Роналду

В современном футболе рыночная стоимость футболиста зависит не только от уровня игры, но и от медийности и возраста. Молодые звезды, такие как Холанд и Мбаппе, стоят по 180 миллионов евро. Какая цена у игроков, которым уже более 34 лет читайте в материале "Комментариев" со ссылкой на портал Transfermarkt.



Роналду и Месси во время матча. Фото с открытых источников

Месси самый дорогой

Лионель Месси, выступающий за Интер Майами, сохраняет свою рыночную стоимость на уровне 35 миллионов евро в возрасте 36 лет. Несмотря на трудности в ПСЖ, аргентинский нападающий забил 20 голов и сделал 20 ассистов в прошлом сезоне. Также все помнят его триумф на Чемпионате мира, где он отличился голами на каждом этапе плей-офф, включая дубль в финале.

30-миллионный Левандовский

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, оцененный в 30 миллионов евро, продолжает свою бомбардирскую карьеру, перейдя из "Баварии". В своем дебютном сезоне в Испании он забил 30 голов во всех соревнованиях.



Бензема и Роналду

Карим Бензема и Криштиану Роналду, играя в Саудовской Аравии, имеют рыночную стоимость в 15 миллионов евро. Даже после того, как их лучшие годы позади, оба игрока среди лидеров по забитым мячам — Роналду возглавляет бомбардирскую таблицу Саудовской профессиональной лиги, а Бензема является третьим.

Читайте также, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".

