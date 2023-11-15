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Месси самый дорогой игрок мира в возрасте от 34 лет: на каком месте Роналду

Стоимость Лионеля Месси составляет 35 миллионов евро в 36 лет

сегодня, 21:30
Автор:
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Куров Артем
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В современном футболе рыночная стоимость футболиста зависит не только от уровня игры, но и от медийности и возраста. Молодые звезды, такие как Холанд и Мбаппе, стоят по 180 миллионов евро. Какая цена у игроков, которым уже более 34 лет читайте в материале "Комментариев" со ссылкой на портал Transfermarkt.

Месси самый дорогой игрок мира в возрасте от 34 лет: на каком месте Роналду

Роналду и Месси во время матча. Фото с открытых источников

Месси самый дорогой

Лионель Месси, выступающий за Интер Майами, сохраняет свою рыночную стоимость на уровне 35 миллионов евро в возрасте 36 лет. Несмотря на трудности в ПСЖ, аргентинский нападающий забил 20 голов и сделал 20 ассистов в прошлом сезоне. Также все помнят его триумф на Чемпионате мира, где он отличился голами на каждом этапе плей-офф, включая дубль в финале.


Месси самый дорогой игрок мира в возрасте от 34 лет: на каком месте Роналду - фото 2

30-миллионный Левандовский

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, оцененный в 30 миллионов евро, продолжает свою бомбардирскую карьеру, перейдя из "Баварии". В своем дебютном сезоне в Испании он забил 30 голов во всех соревнованиях.

Бензема и Роналду

Карим Бензема и Криштиану Роналду, играя в Саудовской Аравии, имеют рыночную стоимость в 15 миллионов евро. Даже после того, как их лучшие годы позади, оба игрока среди лидеров по забитым мячам — Роналду возглавляет бомбардирскую таблицу Саудовской профессиональной лиги, а Бензема является третьим.

Месси самый дорогой игрок мира в возрасте от 34 лет: на каком месте Роналду - фото 3

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Источник: https://www.transfermarkt.com/messi-leads-the-way-the-most-valuable-players-aged-34-and-older/view/news/430190
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