Месси присмотрел роскошный замок для семьи под Парижем

Форвард "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси после переезда во Францию в августе и продолжительного проживания с семьей в пятизвездочном отеле всерьез задумался о собственной недвижимости в стране. Легендарный футболист вместе с женой рассматривает вариант с покупкой замка Pink Palace за 41 миллион фунтов стерлингов (56,3 миллиона долларов). Об этом сообщает издание The Sun.

Замок для семьи под Парижем, фото из открытых источников

Семья Месси очень хочет найти постоянное место жительства, а его жена Антонелла искала идеальный дом. У пары есть определенные критерии, которым необходимо соответствовать, что затрудняет поиск. В собственности должен быть крытый бассейн, тренажерный зал, несколько детских комнат, охраняемая парковка, частный домашний кинотеатр, кондиционер и сад.

Особняк пары в Барселоне соответствовал этим критериям. Дополнительным преимуществом были потрясающие виды и небольшое футбольное поле. Антонелла подумала, что нашла место, соответствующее ее потребностям, — дом в Нейи-сюр-Сен на окраине Парижа, но, как сообщается, владелец увеличил свою ежемесячную запрашиваемую цену на 8500 фунтов стерлингов, когда узнал, что заинтересованной стороной является Месси.

Это положило конец интересу семьи, и теперь Антонелла сосредоточила свое внимание на замке, выставленном на аукционе Sotheby's за 41 миллион фунтов стерлингов.

Гигантское поместье площадью 2000 квадратных метров, построенное в 1899 году, может похвастаться 30 комнатами и является достойным внимания. В нем есть роскошный крытый бассейн, домашний кинотеатр и тренажерный зал — у Месси даже будет доступ к своему личному корту для сквоша.

Кроме того, на территории есть гаражи и помещения для персонала. Бывший президент Франции Шарль де Голль также останавливался в замке в течение трех дней в 1940 году во время Второй мировой войны.

Сообщается, что Антонелла совершила поездку по собственности, но еще раз посмотрит на нее с Месси, прежде чем принять окончательное решение. Но аргентинца может убедить тот факт, что он находится всего в 15 минутах езды от тренировочной базы ПСЖ.

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