Месси эмоционально заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины: подробности

Лионель Месси. Фото из открытых источников

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний нападающий заявил, что после чемпионата мира и длительных раздумий принял одно из самых сложных решений в своей футбольной карьере.

Месси в своем Instagram признался, что решение покинуть национальную команду дается ему болезненно, однако он чувствует, что пора завершить этот этап. По словам аргентинца, все годы в сборной он пытался отдавать максимум за национальную футболку.

"Я хочу сообщить всем, что завершаю карьеру в национальной сборной. Это решение было болезненным и до сих пор глубоко ранит меня, но я понимаю, что сейчас именно тот момент. Клянусь, я всегда отдавал все силы", — говорится в заявлении Месси.

Месси также подчеркнул, что у сборной уже есть молодые футболисты, которые заслуживают получить свой шанс. Он поблагодарил болельщиков, тренеров, партнеров по команде и своей семье за поддержку в течение двух десятилетий. Футболист отметил, что и дальше будет следить за выступлениями Аргентины, но уже как болельщик. Отдельно Месси упомянул о смерти своего отца, после которой он стал еще более убежденным в правильности своего решения.

Месси дебютировал за главную сборную Аргентины 17 августа 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. С тех пор он провел за национальную команду 207 матчей, забил 125 голов и отдал 65 результативных передач. Вместе с Аргентиной Месси выиграл Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а главным триумфом его международной карьеры стало чемпионство мира в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что высшую статую Месси в мире высмеяли в сети.

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