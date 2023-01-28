Менеджеры ФК Ахметова в войну бросили своих футболистов в подвалах гостиницы, - вице-президент УАФ Василий Орлецкий

Об ужасной ситуации, в которой оказались игрок и "Шахтер" в первые дни войны написал на своей странице в Facebook вице-президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Василий Орлецкий, пишут "Комментарии".



Менеджеры ФК "Шахтер" Ахметова в начале войны покинули игроков в подвалах. Фото со страницы Орлецкого

"Очень странно и одновременно противно воспринимать слова официального лица ФК "Шахтер" о деятельности УАФ, где я занимаю должность вице-президента. Это я о посте одного из клубных директоров Юрия Свиридова. О достижениях этого человека никто и никогда не слышал, зато сейчас он рисует из себя д'Артаньяна украинского футбола", — пишет Орлецкий.

Как говорит вице-президент украинской ассоциации футбола, назрел поговорить о наболевшем. Хотя бы на примере одной истории, которую он не собирался обнародовать, но уже не смог смолчать.

"Заодно и сравним, кто и как заботится о нашем футболе. А точнее о его главном активе — игроках и тренерах, — уточняет Орлецкий. — Так вот у меня только один вопрос. И адресуется он не только Юрию Свиридову, а в целом менеджменту "Шахтера" — А где вы все были в первые дни полномасштабной войны год назад? В то же время, как футболисты и тренерский штаб вашей команды прятались по подвалам столичной гостиницы "Опера" и умоляли о спасении".

Как говорится в сообщении, сейчас весь менеджмент клуба судится за права на своих легионеров. "А почему же ни 24-го, ни 25 февраля среди вас не нашлось никого, кто помог бы им с эвакуацией? Разве не вы оставили их и их семьи наедине с ракетами и снарядами", — эмоционально реагирует автор сообщения.

"Не знаете, почему руку помощи им тогда протянули Андрей Павелко и Алексей Михайличенко. В этот момент эти люди думали не столько о своей шкуре, сколько о жизни людей, которые на футбольном поле дарят радость миллионам. И именно поэтому по поручению президента УАФ Михайличенко организовал выезд. В тот момент на их лице был страх, боль, слезы. Жаль, что вы этого не видели", — откровенно возмущается Орлецкий.

При этом приводит и ряд и других аргументов: "Жаль и что в тот момент вы забыли о Михаиле Мудрике, рекордной продажей которого так кичитесь сейчас. А тогда его, а еще Георгия Судакова с беременной женой, Анатолия Трубина с семьей из-под киевских обстрелов помогали вывезти именно руководители УАФ. Не вы. Ваш золотой актив, воспитанников клубной академии, за границу также эвакуировал не ваш менеджмент, а представители УАФ".

По словам Василия Орлецкого, тогда заботились не только об отдельно взятом этом клубе, но и о многих других: "Эта лишь одна история показательно демонстрирует, кто из нас и как на самом деле заботится о футболе. На деле, а не голыми словами и безосновательными "обвинениями".

Вице-президент УАФ Василий Орлецкий выразил надежду, что эта история многим откроет глаза на то, как топ-менеджмент ФК "Шахтера" пренебрегает клубным имиджем, за который лично несет ответственность именно Юрий Свиридов. По его мнению, такое беззастенчивое отношение к игрокам команды нивелирует многолетние инвестиции владельца клуба Рината Ахметова.

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