Мбаппе и компания разгромили "Монако" с россиянином в составе: видео голов



















В 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата ПСЖ принимал Монако, которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".



Мбаппе праздует гол. Фото с открытых источников

Первый тайм

В первом тайме сначала был упразднен гол Вандерсона из "Монако". А на 18-й минуте уже вполне легально после ошибки вратаря на добивании сыграл Гонсало Рамос. Через четыре минуты Минамино сравнял счет. Однако на перерыв команду ушли за преимущества хозяев. На 39-й минуте пенальти реализовал Мбаппе.



Вторая половина встречи

Самые интересные события второго тайма стали разворачиваться уже ближе к концу матча. Сначала на 70 минуте Усман Дембеле удвоил преимущество "ПСЖ", а через две минуты Витинья отличным дальним ударом сделал счет разгромным. Гости сумели отыграть один мяч усилиями Балогуна, реализовавшего выход с глазу на глаз. Однако последнее слово было за хозяевами. На 90-й 6-й минуте Рандаль Коло Муани установил окончательный счет встречи 5:2 в пользу "Пари Сен-Жермен".





Положение в таблице

Благодаря этой победе "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 30 очков после 13 туров. "Монако", несмотря на поражение, так и останется на третьей позиции.



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