Майорга против Роналду: вынесено финальное решения по делу об изнасиловании

Завершился судебный процесс, продолжавшийся в апреле 2021 года, с обвинением Кэтрин Майорги против легенды футбола Криштиану Роналду в изнасиловании. Суд принял решение в пользу португальца. Об этом сообщает издание Daily Mail, передают "Комментарии".



Роналду и Майорга. Фото с открытых источников

Весной 2021 года модель Кэтрин Майорга предъявила обвинение в изнасиловании против Криштиану Роналду по событиям, произошедшим в июне 2009 года в отеле Лас-Вегаса. Женщина также утверждала, что за молчание футбольная звезда выплатила ей 375 тысяч долларов.



Несмотря на то, что Майорга якобы приняла деньги, в 2021 году она выдвинула новые требования, на этот раз требуя от Роналду 65 миллионов евро за моральный ущерб. Сам португалец категорически отказался признавать свою вину.



Несмотря на попытки адвоката Майорги возобновить рассмотрение дела через Девятый апелляционный суд США, эта инстанция приняла сторону Роналду и закрыла дело.



Отметим, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право уехать на чемпионат Европы 2024 года. С кем сыграет команда Сергея Реброва читайте в материале "Комментариев"



Читайте также, что в современном футболе очень важный фактор домашнего стадиона и болельщиков. На какой европейский стадион в среднем приходят больше людей сообщает портал Transfermarkt, передают “Комментарии”.



Напомним, что "Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба, Флорентино Перес, определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

