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Майорга против Роналду: вынесено финальное решения по делу об изнасиловании

Майорга предъявила обвинение против Криштиану Роналду в изнасиловании весной 2021 года

сегодня, 13:45
Автор:
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Куров Артем
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Завершился судебный процесс, продолжавшийся в апреле 2021 года, с обвинением Кэтрин Майорги против легенды футбола Криштиану Роналду в изнасиловании. Суд принял решение в пользу португальца. Об этом сообщает издание Daily Mail, передают "Комментарии".

Майорга против Роналду: вынесено финальное решения по делу об изнасиловании

Роналду и Майорга. Фото с открытых источников

Весной 2021 года модель Кэтрин Майорга предъявила обвинение в изнасиловании против Криштиану Роналду по событиям, произошедшим в июне 2009 года в отеле Лас-Вегаса. Женщина также утверждала, что за молчание футбольная звезда выплатила ей 375 тысяч долларов.


Несмотря на то, что Майорга якобы приняла деньги, в 2021 году она выдвинула новые требования, на этот раз требуя от Роналду 65 миллионов евро за моральный ущерб. Сам португалец категорически отказался признавать свою вину.

Несмотря на попытки адвоката Майорги возобновить рассмотрение дела через Девятый апелляционный суд США, эта инстанция приняла сторону Роналду и закрыла дело.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12779295/US-court-Kathryn-Mayorga-appeal-Cristiano-Ronaldo.html
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