"Майнц" и "Унион" сыграли вничью в перенесенном матче Бундеслиги (ВИДЕО)

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Куров Артем
Вчера в немецкой Бундеслиге состоялся перенесенный матч 18 тура между "Майнцом" и "Унионом". Этот поединок должен был пройти еще 19 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.
Матч Майнц-Унион. Фото прес-служба Майнца
Суббота, 20 января
16:30 "Фрайбург" 3:2 "Хоффенхайм";
16:30 "Кельн" 0:4 "Боруссия" Дортмунд;
16:30 "Бохум" 1:0 "Штутгарт";
16:30 "Хайденхайм" 1:1 "Вольфсбург";
16:30 "Дармштадт" 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт;
19:30 "РБ Лейпциг" 2:3 "Байер" Леверкузен;
Воскресенье, 21 января
16:30 "Бавария" Мюнхен 0:1 "Вердер" Бремен;
18:30 "Боруссия" Менхенгладбах 1:2 "Аугсбург".
Среда, 7 февраля
19:30 "Майнц" — "Унион Берлин" 1:1
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