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"Майнц" и "Унион" сыграли вничью в перенесенном матче Бундеслиги (ВИДЕО)

Матч не состоялся 19 января из-за неблагоприятных погодных условий.

сегодня, 13:38
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в немецкой Бундеслиге состоялся перенесенный матч 18 тура между "Майнцом" и "Унионом". Этот поединок должен был пройти еще 19 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

"Майнц" и "Унион" сыграли вничью в перенесенном матче Бундеслиги (ВИДЕО)

Матч Майнц-Унион. Фото прес-служба Майнца


Результаты матчей 18 тура немецкой Бундеслиги

Суббота, 20 января

  • 16:30 "Фрайбург" 3:2 "Хоффенхайм";

  • 16:30 "Кельн" 0:4 "Боруссия" Дортмунд;

  • 16:30 "Бохум" 1:0 "Штутгарт";

  • 16:30 "Хайденхайм" 1:1 "Вольфсбург";

  • 16:30 "Дармштадт" 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт;

  • 19:30 "РБ Лейпциг" 2:3 "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

  • 16:30 "Бавария" Мюнхен 0:1 "Вердер" Бремен;

  • 18:30 "Боруссия" Менхенгладбах 1:2 "Аугсбург".

Среда, 7 февраля

  • 19:30 "Майнц" — "Унион Берлин" 1:1

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2D8uM1JwuBo
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