Матчи Зинченко и Забарного: расписание матчей 21 тура АПЛ в эти выходные

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Куров Артем
Завтра начнется вторая часть 21-го тура английской Премьер-лиги матчем "Арсенал" — "Кристалл Пелас". Первые пять поединков прошли в минувшие выходные. Если смотреть матчи с участием украинцев и расписание всех поединков, читайте в материале "Комментариев".
Зинченко празднует гол. Фото прес-служба Арсенала
Пятница, 12 января
21:45 "Бернли" — "Лутон" 1:1
Суббота, 13 января
14:30 "Челси" — "Фулхэм" 1:0
19:30 "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 2:3
Воскресенье, 14 января
"Эвертон" — "Астон Вилла" 0:0
"Манчестер Юнайтед" — Тоттенхэм" 2:2
Суббота, 20 января
"Арсенал" — "Кристалл Пелас"
"Брентфорд" — "Ноттингем"
Воскресенье, 21 января
"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"
"Борнмут" — "Ливерпуль"
Понедельник, 22 января
"Брайтон" — "Вулверхэмптон"
В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 45 очков. Далее следует сенсационная "Астон Вилла", а на два балла меньше и матч в запасе у "Манчестер Сити", который идет третьим. Топ-4 замыкает "Арсенал" Зинченко, у него 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 28 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 16-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.
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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
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