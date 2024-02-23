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Матчи Лунина, Довбика и Цыганкова: расписание всех матчей 26 тура Ла Лиги

В центральном матче тура сыграют мадридский "Реал" и "Севилья"

сегодня, 15:53
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня начнется 26 тур испанской Ла Лиги матчем "Реал Сосьедад" — "Вильярреал". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Испании, сообщают “Комментарии”.

Матчи Лунина, Довбика и Цыганкова: расписание всех матчей 26 тура Ла Лиги

Артем Довбик в матче. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 26 тура Ла Лиги

23 февраля, пятница

  • 22:00 "Реал Сосьедад" — "Вильярреал"

24 февраля, суббота

  • 17:15 "Барселона" — "Хетафе"

  • 19:30 "Алавес" — "Мальорка"

  • 22:00 "Альмерия" — "Атлетико" Мадрид

25 февраля, воскресенье

  • 15:00 "Кадис" — "Сельта"

  • 17:15 "Бетис" — "Атлетик" Бильбао

  • 19:30 "Лас-Пальмас" — "Осасуна"

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "Севилья"

26 февраля, понедельник

  • 22:00 "Жирона" — "Райо Вальекано"

Турнирная таблица перед 25 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, имеющий 62 очка. На втором месте и на шесть баллов меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 54 очка. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 51 балл. "Валенсия" Яремчука идет на восьмом месте с 36 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (14 очков) и Альмерия (8 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.



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Источник: https://comments.ua/ua
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