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Матчи команд Малиновского и Коваленко: анонс и расписание 20-го тура Серии А

В центральном матче тура встретятся "Милан" и "Рома"

сегодня, 14:43
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня начнется 20 тур Серии А матчами "Наполи" – "Салернитана" и "Дженоа" – "Торино". Анонс и расписание всех поединков читайте в материале "Комментариев".

Матчи команд Малиновского и Коваленко: анонс и расписание 20-го тура Серии А

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 20 тура Серии А

13 января, суббота:

  • "Наполи" – "Солернитана" – 16:00;

  • "Дженоа" – "Торино" – 16:00;

  • "Верона" – "Эмполи" – 19:00;

  • "Монца" – "Интер" – 21:45;

14 января, воскресенье:

  • "Лацио" – "Лечче" – 13:30;

  • "Кальяри" – "Болонья" – 16:00;

  • "Фиорентина" – "Удинезе" – 19:00;

  • "Милан" – "Рома" – 21:45.

15 января, понедельник:

  • "Аталанта" – "Фрозиноне" – 21:45;

16 января, вторник:

  • "Ювентус" – "Сассуоло" – 21:45.

Положение в турнирной таблице перед 20 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 48 очков. С отставанием в 2 балла от "нерадзурри" на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 39 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 33 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 14 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 13 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.




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Источник: https://comments.ua/ua
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