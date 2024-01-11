Матчи Цыганкова, Довбика и Яремчука: расписание поединков 20 тура Ла Лиги

Завтра стартует 20 тур испанской Ла Лиги матчем "Севилья" — "Алавес". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Испании, сообщают “Комментарии”.



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 20-го тура Ла Лиги

Пятница, 12 января

22:00 "Севилья" — "Алавес"

Суббота, 13 января

15:00 "Лас-Пальмас" — "Вильярреал"

17:15 "Мальорка" — "Сельта"

19:30 "Атлетик" — "Реал" Сосьедад

22:00 "Бетис" — "Гранада"

Воскресенье, 14 января

15:00 "Альмерия" — "Жирона"

17:15 "Кадис" — "Валенсия"

Турнирная таблица перед 20 туром

В турнирной таблице Ла Лига лидирует мадридский "Реал" с Луниным, который имеет 48 очков. Столько же очков и у сенсационной "Жироны" Довбика и Цыганкова, а на семь баллов меньше у "Барселоны" идущего третьей. Топ-4 замыкает "Атлетик", у него 38 очков. "Валенсия" Яремчука идет на девятом месте с 26 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (15 очков), Гранада (11 очков) и Альмерия (5 очков).

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

