"Манчестер Юнайтед" победил "Ноттингем" и вышел в 1/4 Кубка Англии (ВИДЕО)

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Куров Артем
Вчера прошли заключительные матчи 1/8 Кубка Англии по футболу. В одном из них "Ноттингем" принимал на собственном поле "Манчестер Юнайтед". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.
Каземиро в матче с Ноттингемом. Фото прес-служба Манчестер Юнайтед
26 февраля
"Ковентри" – "Мэйдстоун" – 5:0
27 февраля
21:30. "Борнмут" – "Лестер" 0:1
21:45. "Блэкберн" — "Ньюкасл" 1:2
22:00. "Лутон" — "Манчестер Сити" 2:6
28 февраля
21:30. "Челси" — "Лидс" 3:2
21:45. "Вулвергемптон" – "Брайтон" 1:0
21:45. "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
22:00. "Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0
"Челси" — "Лестер";
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль";
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл";
"Вулверхэмптон — Ковентри".
Матчи 1/4 финала Кубка Англии запланированы на 16-17 марта.
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