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"Манчестер Юнайтед" - "Челси": где и когда смотреть центральный матч тура в АПЛ

В основе лондонского "Челси" может появиться Михаил Мудрик

сегодня, 12:18
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в рамках 15 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" будет принимать лондонский "Челси". Где смотреть центральный матч тура в Англии с участием Мудрика читайте в материале "Комментариев".

"Манчестер Юнайтед" - "Челси": где и когда смотреть центральный матч тура в АПЛ

Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру Манчестер Юнайтед – Челси можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 22:15.


Все матчи 15 тура АПЛ

5 декабря, вторник

  • 21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

  • 22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

  • 21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"

  • 21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"

  • 21:30 "Фулхэм" — "Ноттингем"

  • 21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"

  • 22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

  • 22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

7 декабря, четверг

  • 21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

  • 22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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Источник: https://comments.ua/ua
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