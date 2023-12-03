"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": где посмотреть центральный матч тура в АПЛ

Сегодня в 14 туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" будет принимать "Тоттенхэм". Где смотреть центральный поединок тура в английской Премьер-лиге игру читайте в материале "Комментариев".



Холанд празднует гол. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру "Манчестер Сити" — "Тоттенгэм" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 18:30.

"Манчестер Сити" идет на второй позиции в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с "Ливерпулем". "Тоттенхэм", который недавно был лидером, проиграл все три матча АПЛ в ноябре и опустился на 6 строчку. Последнее поражение произошло дома от "Астон Виллы" со счетом 2:1.

Все матчи 14 тура АПЛ

2 декабря, суббота

17:00. "Арсенал" 2:1 "Вулвергемптон"

17:00. "Бернли" 5:0 "Шеффилд"

17:00. "Брентфорд" 3:1 "Лутон"

19:30. "Ноттингем" 0:1 "Эвертон"

22:00. "Манчестер Юнайтед" 1:0 "Ньюкасл"

3 декабря, воскресенье

16:00. "Борнмут" — "Астон Вилла"

16:00. "Вест Хэм" — "Кристалл Пелес"

16:00. "Ливерпуль" — "Фулхэм"

16:00. "Челси" — "Брайтон"

18:30. "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

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