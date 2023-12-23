"Манчестер Сити" – победитель чемпионата мира: обзор финала против "Флуминенсе"

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Куров Артем
Вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".
Реакция Гвардиолы на гол. Фото из открытых источников
Лучшим игроком финала стал Хулиан Альварес, сделавший дубль и отдавший результативную передачу. Для "Манчестер Сити" это первый трофей Клубного чемпионата мира в истории, чего не скажешь о наставнике "горожан" Пепа Гвардиолу, который выиграл этот трофей уже в четвертый раз и установил рекорд турнира. Также он первый кто выиграл КЧС с тремя разными клубами: дважды с "Барселоной" и по одному разу с "Баварией" и "Манчестер Сити".
Манчестер Сити (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА
Флуминенсе (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес
Урава Ред Даймондс (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК
Леон (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Аль-Ахли (Египет) – победитель Лиги чемпионов КАФ
Окленд Сити (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии
Раунд 1
12 декабря
"Аль-Иттихад" — "Окленд Сити" 3:0
Раунд 2
15 декабря
"Леон" — "Урава Ред Даймондс" 0:1
"Аль-Ахли" — "Аль-Иттихад" 3:1
Полуфиналы
18 декабря
"Флуминенсе" — "Аль-Ахли" 2:0
19 декабря
"Урава Ред Даймондс" — "Манчестер Сити" 0:3
Матч за 3-е место
22 декабря
"Аль-Ахли" — "Урава" 4:2
Финал
22 декабря
"Флуминенсе" — "Манчестер Сити" 0:4
Этот розыгрыш КЧС стал последним в нынешнем формате. С 2025 года ФИФА расширит количество участников до 32 команд. Турнир будет проводиться раз в четыре года.
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