logo

BTC/USD

43657.70

ETH/USD

2293.56

LTC/USD

72.38

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Манчестер Сити" – победитель чемпионата мира: обзор финала против "Флуминенсе"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Манчестер Сити" – победитель чемпионата мира: обзор финала против "Флуминенсе"

Пеп Гвардиола установил рекорд, выиграв свой 4-й Клубный чемпионат мира.

сегодня, 10:56
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".

"Манчестер Сити" – победитель чемпионата мира: обзор финала против "Флуминенсе"

Реакция Гвардиолы на гол. Фото из открытых источников

Обзор матча


Рекорды

Лучшим игроком финала стал Хулиан Альварес, сделавший дубль и отдавший результативную передачу. Для "Манчестер Сити" это первый трофей Клубного чемпионата мира в истории, чего не скажешь о наставнике "горожан" Пепа Гвардиолу, который выиграл этот трофей уже в четвертый раз и установил рекорд турнира. Также он первый кто выиграл КЧС с тремя разными клубами: дважды с "Барселоной" и по одному разу с "Баварией" и "Манчестер Сити".

Кто принимал участие

  • Манчестер Сити (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

  • Флуминенсе (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес

  • Урава Ред Даймондс (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК

  • Леон (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

  • Аль-Ахли (Египет) – победитель Лиги чемпионов КАФ

  • Окленд Сити (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК

  • Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии

Результаты всех матчей Клубного чемпионата мира

Раунд 1

12 декабря

  • "Аль-Иттихад" — "Окленд Сити" 3:0

Раунд 2

15 декабря

  • "Леон" — "Урава Ред Даймондс" 0:1

  • "Аль-Ахли" — "Аль-Иттихад" 3:1

Полуфиналы

18 декабря

  • "Флуминенсе" — "Аль-Ахли" 2:0

19 декабря

  • "Урава Ред Даймондс" — "Манчестер Сити" 0:3

Матч за 3-е место

22 декабря

  • "Аль-Ахли" — "Урава" 4:2

Финал

22 декабря

  • "Флуминенсе" — "Манчестер Сити" 0:4

Этот розыгрыш КЧС стал последним в нынешнем формате. С 2025 года ФИФА расширит количество участников до 32 команд. Турнир будет проводиться раз в четыре года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8tFOpZzMXDo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости