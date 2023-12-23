"Манчестер Сити" – победитель чемпионата мира: обзор финала против "Флуминенсе"



















Вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".



Реакция Гвардиолы на гол. Фото из открытых источников

Обзор матча





Рекорды

Лучшим игроком финала стал Хулиан Альварес, сделавший дубль и отдавший результативную передачу. Для "Манчестер Сити" это первый трофей Клубного чемпионата мира в истории, чего не скажешь о наставнике "горожан" Пепа Гвардиолу, который выиграл этот трофей уже в четвертый раз и установил рекорд турнира. Также он первый кто выиграл КЧС с тремя разными клубами: дважды с "Барселоной" и по одному разу с "Баварией" и "Манчестер Сити".

Кто принимал участие

Манчестер Сити (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

Флуминенсе (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес

Урава Ред Даймондс (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК

Леон (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Аль-Ахли (Египет) – победитель Лиги чемпионов КАФ

Окленд Сити (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии

Результаты всех матчей Клубного чемпионата мира

Раунд 1

12 декабря

"Аль-Иттихад" — "Окленд Сити" 3:0

Раунд 2

15 декабря

"Леон" — "Урава Ред Даймондс" 0:1

"Аль-Ахли" — "Аль-Иттихад" 3:1

Полуфиналы

18 декабря

"Флуминенсе" — "Аль-Ахли" 2:0

19 декабря

"Урава Ред Даймондс" — "Манчестер Сити" 0:3

Матч за 3-е место

22 декабря

"Аль-Ахли" — "Урава" 4:2

Финал

22 декабря

"Флуминенсе" — "Манчестер Сити" 0:4

Этот розыгрыш КЧС стал последним в нынешнем формате. С 2025 года ФИФА расширит количество участников до 32 команд. Турнир будет проводиться раз в четыре года.



