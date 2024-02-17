Малиновский против Кварацхелии: где смотреть матч Серии А "Наполи" - "Дженоа"

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Сегодня пройдут еще три матча в итальянской Серии А. В одном из них "Наполи" будет принимать на своем поле "Дженоа" Руслана Малиновского. Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".
Малиновский во время матча. Фото с открытых источников
Гру “Наполі” – “Дженоа" можна буде подивитися на платформі Megogo, в розділі “Спорт” або на каналі “Megogo Футбол 5”, при умові якщо у вас є підписки “Максимальна” або “Спорт”. Початок матчу о 16:00 за київським часом.
16 февраля
"Интер" – "Салернитана" 4:0
"Торино" — "Лечче" 2:0
17 февраля
16:00 "Наполи" — "Дженоа"
19:00 "Верона" — "Ювентус"
21:45 "Аталанта" — "Сассуоло"
18 февраля
13:30 "Лацио" — "Болонья"
16:00 "Удинезе" — "Кальяри"
16:00 "Эмполи" — "Фиорентина"
19:00 “Фрозиноне” – “Рома
21:45 "Монца" — "Милан"
Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 60 очков. С отставанием в 7 баллов на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 52 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Аталанта", которая имеет 42 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 19 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 18 очков), "Салернитана" (20 место, 13 очков).
Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.
Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Обсуждения
Новости