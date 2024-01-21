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Малиновский помог "Дженоа" одолеть "Салернитану" в матче Серии А (ВИДЕО)

"Дженоа" Малиновского не проигрывает в Серии А уже шесть матчей подряд

21 января 2024, 23:56
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 21 туре итальянской Серии А встречались "Салернитана" и "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Малиновский помог "Дженоа" одолеть "Салернитану" в матче Серии А (ВИДЕО)

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников


Расписание всех матчей 21 тура Серии А

Суббота, 20 января

  • 19:00 "Рома" — "Верона" 2:1

  • 21:45 "Удинезе" – "Милан" 2:3

Воскресенье, 21 января

  • 13:30 "Фрозиноне" — "Кальяри" 3:1

  • 16:00 "Эмполи" — "Монца" 3:0

  • 19:00 "Салернитана" — "Дженоа" 1:2

  • 21:45 "Лечче" – "Ювентус" 0:3

Турнирная таблица Серии А перед 21 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 51 очко. С отставанием в 2 балла от нерадзурри на втором месте располагался туринский Ювентус. Следом за ним следует "Милан" с 42 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 13 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-hD5Rsro47c
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