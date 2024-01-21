Малиновский помог "Дженоа" одолеть "Салернитану" в матче Серии А (ВИДЕО)



















Сегодня в 21 туре итальянской Серии А встречались "Салернитана" и "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников





Расписание всех матчей 21 тура Серии А

Суббота, 20 января

19:00 "Рома" — "Верона" 2:1

21:45 "Удинезе" – "Милан" 2:3

Воскресенье, 21 января

13:30 "Фрозиноне" — "Кальяри" 3:1

16:00 "Эмполи" — "Монца" 3:0

19:00 "Салернитана" — "Дженоа" 1:2

21:45 "Лечче" – "Ювентус" 0:3

Турнирная таблица Серии А перед 21 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 51 очко. С отставанием в 2 балла от нерадзурри на втором месте располагался туринский Ювентус. Следом за ним следует "Милан" с 42 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 13 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

