Малиновский помог "Дженоа" обыграть "Сассуоло": обзор матча

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".