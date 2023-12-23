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Малиновский помог "Дженоа" обыграть "Сассуоло": обзор матча

Руслан Малиновский отыграл почти весь матч

сегодня, 12:43
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся матч 17 тура итальянской Серии А между "Сассуоло" и "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Обзор самых интересных моментов и голов смотрите в материале "Комментариев".

Малиновский помог "Дженоа" обыграть "Сассуоло": обзор матча

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Обзор матча


Игра Малиновского

Руслан вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте встречи. Украинец получил оценку от Whoscored 6,8.

Все матчи 17 тура Серии А

  • 22.12.2023 19:30 "Эмполи" — Лацио"

  • 22.12.2023 19:30 "Сассуоло — "Дженоа"

  • 22.12.2023 21:45 "Монца" — "Фиорентина"

  • 22.12.2023 21:45 "Солернитана" — "Милан"

  • 23.12.2023 13:30 "Фрозиноне" — "Ювентус"

  • 23.12.2023 16:00 "Болонья" — "Аталанта"

  • 23.12.2023 16:00 "Торино" — "Удинезе"

  • 23.12.2023 19:00 "Верона" — "Кальяри"

  • 23.12.2023 19:00 "Интер" — "Лечче"

  • 23.12.2023 21:45 "Рома" — "Наполи"

Положение в турнирной таблице перед 17 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 41 очко. С отставанием в 5 очков от лидера на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 32 зачетными баллами. Зону Лиги чемпионов неожиданно замыкает "Болонья", имеющая 28 очков. Претенденты на вылет: "Эмполи" Коваленко (18 место, 12 очков), "Верона" (19 место 11 очков), "Салернитана" (20 место, 8 очков).

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Вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Ti4eomHHBc
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