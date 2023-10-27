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Малиновский, Цыганков и Довбик: где и когда смотреть матчи украинцев сегодня

Жирона Довбика и Цыганкова будет дома принимать одного из аутсайдеров Примеры Сельта

сегодня, 20:33
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в европейских топчемпионатах состоится немного матчей, но есть два, которые будут интересны украинскому зрителю. Так "Жирона" Цыганкова и Довбика будет принимать дома "Сельту", а "Дженоа" Малиновского также дома будет играть с "Салернитаной". Где и о какой смотреть матчи сообщают "Комментарии".

Малиновский, Цыганков и Довбик: где и когда смотреть матчи украинцев сегодня

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Где и когда смотреть

Матч "Жирона" — "Сельта" можно будет посмотреть на платформе Megogo в разделе "Спорт/Футбол" или на канале Megogo Футбол 1. Начало в 22:00 по киевскому времени. Встреча между "Дженоа" и "Салернитаной" также будет транслироваться на Megogo в 21:45 в разделе "Спорт/Футбол", или на канале Megogo Футбол 2. Матчи можно посмотреть при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт"


Форма команд

"Жирона" из последних пяти поединков выиграла четыре и потерпела одно поражение. Бело-красные проиграли мадридскому "Реалу", что не было сенсацией. Также в пользу "Жироны" играет и тот факт, что Артем Довбик набрал отличную форму (дубль в последнем матче с "Альмерией"), а Виктор Цыганков может выйти на поле после травмы, которую он получил в матче с "королевским клубом".

У "Сельты" все наоборот. Команда не может выиграть 6 матчей подряд, из них четыре поражения и две ничьи. Также стоит отметить, что "небесно-голубые" проиграли два последних матча на выезде.

В последней очной встрече, которая состоялась в конце мая, команды на "Балаидосе" разошлись миром — 1:1.

Читайте также, что сегодня в чемпионате Испании состоится лишь один матч, но очень важный, учитывая борьбу за первую строчку. "Жирона" дома будет принимать "Сельту" и в случае победы сможет снова возглавить таблицу Ла Лиги, передают "Комментарии".



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Источник: https://comments.ua/ua
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