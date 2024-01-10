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"Мадридское дерби": где смотреть матч между "Реалом" и "Атлетико" в Суперкубке Испании

Полуфинал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" начнется сегодня в 21:00

сегодня, 12:19
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится первый из двух матчей полуфинала Суперкубка Испании. Зрителей ждет "Мадридское дерби" между "Реалом" и "Атлетико". "Матрацники" единственные, кто в этом сезоне смог победить команду Карло Анчелотти, поэтому поединок обещает быть очень интересным. Где смотреть эту игру, читайте в материале "Комментариев".

"Мадридское дерби": где смотреть матч между "Реалом" и "Атлетико" в Суперкубке Испании

Матч Реал - Атлетико. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Полуфинал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, если у вас есть подписка. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Расписание матчей Суперкубка Испании 2024

Полуфиналы

10 января

  • "Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 21:00

11 января

  • "Барселона" — "Осасуна" 21:00

Финал

14 января 21:00

Рекорды Суперкубка Испании

Наибольшее количество Суперкубков Испании завоевала "Барселона" — у "блаугранас" их 14. "Реал" Мадрид получил на три трофея меньше, а именно 11. Еще у одного полуфиналиста "Атлетико" всего две победы в этом турнире, а "Осасуна" вообще впервые в истории будет сражаться за Суперкубок. Лучшим бомбардиром в истории турнира является Лионель Месси с 14 забитыми голами, а второе место делят легенды "Реала" Рауль и Карим Бензема, у них по 7 мячей.

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




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Источник: https://setantasports.com/uk/football/superkubok-ispanii-2024-na-setantasports-com/
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