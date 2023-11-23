Мадридский "Реал" зимой может пригласить форварда с чемпионата Турции



















Мадридский "Реал", в котором развернулась целая эпидемия травм, может выйти на трансферный рынок этой зимой. Как сообщает портал Transfermarkt, есть слухи о заинтересованности "королевского клуба" в форварде "Галатасарая" Мауро Икарди, передают "Комментарии".



Икарди может перейти в "Реал". Фото с открытых источников

Мадридский "Реал", который сейчас испытывает большие проблемы с травмами, ищет опытного форварда зимой. В лазарете "сливочных" находятся такие игроки как Арда Гюлер, Орельен Чуамэни, Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Кепа Аррисабалага, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор. Также непонятно готов ли играть на 100% Джуд Беллингем.



Опытный Мауро Икарди может стать отличным вариантом ввиду его формы и относительно недорогой трансферной стоимости. В текущем сезоне турецкой Суперлиги аргентинец сыграл в 12 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Он разделяет лидерскую позицию в списке бомбардиров лиги вместе с Эдином Джеко. Также стоит отметить 2 гола и 1 голевую передачу в 4 матчах нынешней кампании Лиги чемпионов, где "Галатасарай" сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф.





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Напомним, что "Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба, Флорентино Перес, определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.



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