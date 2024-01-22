Мадридский "Реал" без Лунина оформил скандальный "камбек" (ВИДЕО)



















Сегодня в 21 туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал на своем поле "Альмерию". Лунин остался на скамейке запасных, Кепа пропустил дважды. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого скандального поединка, через решение рефери.

Камбэк Реала в матче с Альмерией. Фото пресслужба Реала





Результаты и расписание всех матчей 21 тура Ла Лиги

Пятница, 19 января

22:00 "Алавес" – "Кадис" 1:0

Суббота, 20 января

15:00 "Райо Вальекано" — "Лас-Пальмас" 0:2

17:15 "Вильярреал" — "Мальорка" 1:1

19:30 "Валенсия" – "Атлетик" 1:0

22:00 "Сельта" — "Реал Сосьедад" 0:1

Воскресенье, 21 января

15:00 "Осасуна" — "Хетафе" 3:2

17:15 "Реал" — "Альмерия" 3:2

19:30 "Бетис" — "Барселона" 2:4

22:00 "Жирона" — "Севилья" 5:1

Понедельник, 22 января

22:00 "Гранада" — "Атлетико"

Турнирная таблица перед 21 туром

В турнирной таблице Ла Лига лидирует мадридский "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая имеет 49 очков. На один балл меньше, но есть игра в запасе у мадридского "Реала" с Луниным. Третьим идет "Атлетик" Бильбао, у которого 41 очко. Топ-4 замыкает "Барселона", у которой также 41 балл и есть игра в запасе. "Валенсия" Яремчука идет на восьмом месте с 29 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (15 очков), Гранада (11 очков) и Альмерия (6 очков).

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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