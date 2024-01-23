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Мадридский "Атлетико" в тяжелом матче Ла Лиги одолел "Гранаду" (ВИДЕО)

Благодаря этой победе "Атлетико" вернул себе четвертую строчку Ла Лиги

сегодня, 11:31
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в заключительном матче 21 тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" играл в гостях у "Гранады". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Мадридский "Атлетико" в тяжелом матче Ла Лиги одолел "Гранаду" (ВИДЕО)

Игроки Атлетико празднуют гол. Фото прес-служба клуба


Результаты и расписание всех матчей 21 тура Ла Лиги

Пятница, 19 января

  • 22:00 "Алавес" – "Кадис" 1:0

Суббота, 20 января

  • 15:00 "Райо Вальекано" — "Лас-Пальмас" 0:2

  • 17:15 "Вильярреал" — "Мальорка" 1:1

  • 19:30 "Валенсия" – "Атлетик" 1:0

  • 22:00 "Сельта" — "Реал Сосьедад" 0:1

Воскресенье, 21 января

  • 15:00 "Осасуна" — "Хетафе" 3:2

  • 17:15 "Реал" — "Альмерия" 3:2

  • 19:30 "Бетис" — "Барселона" 2:4

  • 22:00 "Жирона" — "Севилья" 5:1

Понедельник, 22 января

  • 22:00 "Гранада" — "Атлетико" 0:1

Турнирная таблица перед 21 туром

В турнирной таблице Ла Лига лидирует мадридский "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая имеет 49 очков. На один балл меньше, но есть игра в запасе у мадридского "Реала" с Луниным. Третьим идет "Атлетик" Бильбао, у которого 41 очко. Топ-4 замыкает "Барселона", у которой также 41 балл и есть игра в запасе. "Валенсия" Яремчука идет на восьмом месте с 29 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (15 очков), Гранада (11 очков) и Альмерия (6 очков).

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jiDK67klskA
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