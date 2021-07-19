logo
Русский Українська

BTC/USD

30719.46

ETH/USD

1819.59

LTC/USD

113.22

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Львовскому "Руху" пришлось дать заднюю: клуб будет играть на стадионе "Львов Арена"
commentss НОВОСТИ Все новости

Львовскому "Руху" пришлось дать заднюю: клуб будет играть на стадионе "Львов Арена"

Попытки львовского клуба помыкать Украинской ассоциацией футбола не увенчались успехом

сегодня, 19:32
Автор:

Станислав Молчанов

Львовский футбольный "Рух" сообщил о том, что подписал договор аренды со "Ареной Львов", хотя изначально отказывался играть на этом стадионе.  

Львовскому "Руху" пришлось дать заднюю: клуб будет играть на стадионе "Львов Арена"

ФК "Рух" будет играть на "Арене Львов". Коллаж: "Комментарии"

"В ходе сложных переговоров между футбольным клубом "Рух" и руководством "Арены Львов" нам удалось достичь компромисса и подписать договор на условиях выгодных для клуба", — заявили на сайте "Руха". 

Администрация "Львов Арены" сразу опровергла наличие каких-либо новых компромиссов в договоре с ФК. 

"Договор был подписан на тех условиях, что мы предлагали изначально. Они касаются как цены аренды за матч, так и платы за подогрев поля. Это были наши изначальные условия, их никто не менял, они сохранились. И поэтому достигнутые договоренности выгодны стадиону и соответственно государству. А это самое главное", — подчеркнула в комментарии "Депо" директор "Львов Арены" Ольга Манько. 

Таким образом, попытки ФК "Рух" добиться другого стадиона и даже озвучивание угроз покинуть УПЛ не повлияли на Украинскую ассоциацию футбола. 

Напомним, что "Львов Арена" выставила львовскому клубу цену в размере 210 тыс. грн за матч плюс оплата подогрева поля в холодный сезон. Президент ФК Григорий Козловский отказывался подписать договор на этих условиях, а руководство львовской арены заявило об угрозах  с его стороны в свой адрес из-за отказа снижать цену. 

Почти две недели Козловский делал политические заявления о том, что не намерен "покорятся" воле руководства УПЛ и УАФ, но в итоге "сдался". 

Отметим, что цена аренды "Львов Арены", предложенная "Руху"  значительно ниже, чем, например, "Динамо" платит за стадион НСК "Олимпийский" (более 450 тыс. грн) или ФК "Металлист" — за стадион в Харькове  (более 350 тыс. грн).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fcrukh.com/posts/spravedlivist-vzyala-goru-futbolniy-klub-ruh-pidpisav-ugodu-z-arenoyu-lviv
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ