Львовскому "Руху" пришлось дать заднюю: клуб будет играть на стадионе "Львов Арена"

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Станислав Молчанов
Львовский футбольный "Рух" сообщил о том, что подписал договор аренды со "Ареной Львов", хотя изначально отказывался играть на этом стадионе.
ФК "Рух" будет играть на "Арене Львов". Коллаж: "Комментарии"
Администрация "Львов Арены" сразу опровергла наличие каких-либо новых компромиссов в договоре с ФК.
Таким образом, попытки ФК "Рух" добиться другого стадиона и даже озвучивание угроз покинуть УПЛ не повлияли на Украинскую ассоциацию футбола.
Напомним, что "Львов Арена" выставила львовскому
клубу цену в размере 210 тыс. грн за матч плюс оплата подогрева поля в холодный
сезон. Президент ФК Григорий Козловский отказывался подписать договор на этих условиях, а
руководство львовской арены заявило об угрозах с его стороны в свой адрес из-за отказа снижать цену.
Почти две недели Козловский делал политические заявления о том, что не намерен "покорятся" воле руководства УПЛ и УАФ, но в итоге "сдался".
Отметим, что цена аренды "Львов Арены", предложенная "Руху" значительно ниже, чем, например, "Динамо" платит за стадион НСК "Олимпийский" (более 450 тыс. грн) или ФК "Металлист" — за стадион в Харькове (более 350 тыс. грн).
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