Львовскому "Руху" пришлось дать заднюю: клуб будет играть на стадионе "Львов Арена"

Львовский футбольный "Рух" сообщил о том, что подписал договор аренды со "Ареной Львов", хотя изначально отказывался играть на этом стадионе.

ФК "Рух" будет играть на "Арене Львов". Коллаж: "Комментарии"

"В ходе сложных переговоров между футбольным клубом "Рух" и руководством "Арены Львов" нам удалось достичь компромисса и подписать договор на условиях выгодных для клуба", — заявили на сайте "Руха".

Администрация "Львов Арены" сразу опровергла наличие каких-либо новых компромиссов в договоре с ФК.

"Договор был подписан на тех условиях, что мы предлагали изначально. Они касаются как цены аренды за матч, так и платы за подогрев поля. Это были наши изначальные условия, их никто не менял, они сохранились. И поэтому достигнутые договоренности выгодны стадиону и соответственно государству. А это самое главное", — подчеркнула в комментарии "Депо" директор "Львов Арены" Ольга Манько.

Таким образом, попытки ФК "Рух" добиться другого стадиона и даже озвучивание угроз покинуть УПЛ не повлияли на Украинскую ассоциацию футбола.

Напомним, что "Львов Арена" выставила львовскому клубу цену в размере 210 тыс. грн за матч плюс оплата подогрева поля в холодный сезон. Президент ФК Григорий Козловский отказывался подписать договор на этих условиях, а руководство львовской арены заявило об угрозах с его стороны в свой адрес из-за отказа снижать цену.



Почти две недели Козловский делал политические заявления о том, что не намерен "покорятся" воле руководства УПЛ и УАФ, но в итоге "сдался".

Отметим, что цена аренды "Львов Арены", предложенная "Руху" значительно ниже, чем, например, "Динамо" платит за стадион НСК "Олимпийский" (более 450 тыс. грн) или ФК "Металлист" — за стадион в Харькове (более 350 тыс. грн).

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