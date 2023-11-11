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Лунин заинтересовал трех грандов немецкого футбола: куда может перейти голкипер "Реала"

В этом сезоне на счету Лунина 3 матча за "Реал", из них 2 без пропущенных голов

сегодня, 13:46
Автор:
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Куров Артем
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Голкипер "Реала" Андрей Лунин решил рассмотреть возможность уйти из команды из-за ограниченного игрового опыта. Такое решение он принял после того, как "сливочные" подписали контракт с Кепой Аррисабалагой. Издание Sport.es сообщает, что в украинце заинтересованы три клуба немецкой Бундеслиги, передают "Комментарии".

Лунин заинтересовал трех грандов немецкого футбола: куда может перейти голкипер "Реала"

Лунин ловит мяч. Фото прес-служба Реала

Причины и комментарий жены

За четыре сезона в первой команде "Реала" Лунин получил немного игрового времени и вышел на поле лишь в 20 играх. Это является ключевым фактором в решении игрока искать новые возможности в других клубах.


Если будет такой клуб, где Андрею дадут играть, то, конечно, мы готовы к переезду, – написала жена голкипера на своей странице в социальной сети Instagram.

Интерес топовых клубов Германии

После восстановления от травмы Тибо Куртуа и вероятного продолжения сотрудничества Реала с Кепой, Лунин понимает, что может стать третьим вратарем команды. Это, конечно, совсем не устраивает украинского голкипера. Он уже привлек внимание со стороны "Боруссии Дортмунд" и "Байер Леверкузен". Также, как пишут СМИ, Лунин заинтересовал мюнхенскую "Баварию". Контракт голкипера с "Реалом" истекает следующим летом.

Топовый матч в Лиге чемпионов

Из-за травмы Кэпы Аррисабалаги, за несколько минут до начала матча в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги чемпионов появился Андрей Лунин. И уже на 6-й минуте встречи ему пришлось серьезно вступить в игру. Лукас Васкес нарушил правила в своей штрафной, за что судья назначил пенальти. Но Андрей Лунин потащил удар от Джало в нижний угол ворот.


Напомним, что сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/lunin-decidido-real-madrid-94474440
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