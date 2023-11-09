"Лунин помог нам выиграть матч": Анчелотти об игре украинца в Лиге чемпионов

Вчера на Сантьяго Бернабеу состоялся матч между мадридским "Реалом" и "Брагой". Место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин, который провел сухой матч и отбил пенальти и заслужил похвалу от Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал Мадрид", передают "Комментарии".



Лунин ловит мяч. Фото прес-служба Реала

Похвала Анчелотти

Кепа почувствовал определенный дискомфорт во время разминки и не чувствовал себя достаточно подготовленным для игры. Мы поставили Лунина, и он помог нам выиграть игру. Он выполнил ключевой сейв в случае с пенальти и провел отличную игру, – сказал главный тренер "Реала".



Сэйвы Лунина

Из-за травмы Кэпы Аррисабалаги, за несколько минут до начала матча в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги чемпионов появился Андрей Лунин. И уже на 6-й минуте встречи ему пришлось серьезно вступить в игру. Лукас Васкес нарушил правила в своей штрафной, за что судья назначил пенальти. Но Андрей Лунин потащил удар от Джало в нижний угол ворот.



В итоге за весь матч работы у Лунина было не слишком много. Однако стоит отметить хорошую игру ногами в течение всех 90 минут и концентрацию на последних секундах встречи. После подачи с фланга Абель Руис имел возможность забить гол престижа, когда пробивал головой с нескольких метров в противоход украинскому голкиперу, но Лунин совершил еще один замечательный сейв. Благодаря уверенной игре Андрея "Реал" победил 3:0, а сам украинец провел свой первый сухой матч за мадридский клуб в Лиге чемпионов.



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