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Лунин или Кепа: кто сыграет в основе "Реала" в матче с "Вильярреалом"

У Лунина выше средняя оценка за матч Ла Лиги, чем у Кепы

сегодня, 14:35
Автор:
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Куров Артем
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В это воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Как сообщает издание Relevo, в стартовом составе на воротах на этот матч выйдет украинец Андрей Лунин.

Лунин или Кепа: кто сыграет в основе "Реала" в матче с "Вильярреалом"

Лунин и Кепа на тренировке. Фото с открытых источников

Основной вратарь на матч с "Бетисом"

Издание Relevo спрогнозировало стартовые составы на матч "Реала" и "Вильярреала". По их мнению, основным вратарем "сливочных" на матч 17 тура Ла Лиги будет Андрей Лунин.


Лунин или Кепа: кто сыграет в основе ”Реала” в матче с ”Вильярреалом” - фото 2
Лунин или Кепа: кто сыграет в основе ”Реала” в матче с ”Вильярреалом” - фото 3

Кто лучше

В этом сезоне Лунин сыграл в шести матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил лишь три мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти шесть матчей у Лунина средняя оценка 7,27, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в десяти матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,79. В пользу Аррисабалаги играет только опыт и немного более уверенная игра ногами. Выводы делайте сами, но последнее слово за Карло Анчелотти, который, похоже, больше доверяет Кепи. В последнем матче "Реала" в Лиге чемпионов в старте вышел Кепа и пропустил 2 мяча.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.




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Источник: https://www.relevo.com/fantasy/alineaciones-probables-jornada-laliga-sports-20231212220546-nt.html
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