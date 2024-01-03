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Лунин или Кепа: известно кто выйдет в стартовом составе "Реала" на матч с "Мальоркой"

В прошлом туре Ла Лиги в матче с "Алавесом" в основе вышел Кепа

3 января 2024, 17:16
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 19 туре Ла Лиги встретятся "Реал Мадрид" и "Мальорка". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил кто будет основным голкипером на этот матч, передают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

Лунин или Кепа: известно кто выйдет в стартовом составе "Реала" на матч с "Мальоркой"

Лунин и Кепа. Фото с открытых источников

Я еще не принял решение, потому что они оба заставляют меня сомневаться. Это неправильно для них обоих, если я назову именно в этот момент, кто будет основным вратарем.

В каждой игре я буду выбирать того голкипера, который вызывает у меня наибольшее доверие. Они оба очень хорошие вратаря. Кепа заболел гриппом и не тренировался в последние дни, завтра в основе сыграет Лунин, – сказал итальянский наставник.


Где посмотреть матч

Игру "Реал" Мадрид — "Мальорка" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:15 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

  • "Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

  • "Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

  • "Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

  • 18:00 "Гранада" – "Кадис"

  • 20:15 "Реал" — "Мальорка"

  • 20:15 "Сельта" — "Бетис"

  • 22:30 "Жирона" — "Атлетико"

Четверг, 4 января

  • 18:00 "Осасуна" — "Альмерия"

  • 20:15 "Севилья" — "Атлетик"

  • 22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




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Источник: https://www.realmadrid.com/en-US/news/football/first-team/press-conference/ancelotti-we-aim-is-to-make-a-good-start-to-this-new-part-of-the-season-02-01-2024
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