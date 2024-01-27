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Лунин или Кепа: Анчелотти выбрал основного вратаря на матч с "Лас-Пальмасом"

В прошлом матче "Реала" против "Альмерии" на воротах играл Кепа

сегодня, 15:32
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 22 туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" будет играть в гостях с "Лас-Пальмасом". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции ответил на вопрос кто будет основным голкипером на этот матч. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал" Мадрид.

Лунин или Кепа: Анчелотти выбрал основного вратаря на матч с "Лас-Пальмасом"

Коллаж Лунин и Кепа

Мы постараемся показать лучшую игру, которая может быть тяжелой, потому что Лас-Пальмас играет в очень хороший футбол и очень хорошо защищается. Это будет требовательный матч. Мы мотивированы вернуться к лучшей игре и быть более надежными в обороне. Эта неделя для нас была удачной, потому что мы отдохнули. Команда в хорошей форме, у нас доступны все игроки, кроме давно травмированных. Мы с нетерпением ждем матча.

Я никогда не устаю вам говорить об основном вратаре. В следующую среду я скажу, кто будет играть в четверг. У меня нет с этим проблем. В матче с "Лас-Пальмасом" сыграет Лунин, – сказал итальянский наставник.

Где посмотреть матч

Игру Лас-Пальмас – Реал Мадрид можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

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Источник: https://www.realmadrid.com/en-US/news/football/first-team/press-conference/ancelotti-26-01-2024
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