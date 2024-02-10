Лунин, Довбик и Цыганков: стартовые составы на матч "Реал" Мадрид - "Жирона"

Сегодня состоится центральный матч 24 тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Жироной". Вашему вниманию стартовые составы команд на этот матч.

Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны





Где смотреть матч

Игру "Реала" против "Жироны" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 19:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 24 тура Ла Лиги

Пятница, 9 февраля

22:00 "Кадис" — "Бетис" 0:2

Суббота, 10 февраля

15:00 "Алавес" – "Вильярреал"

17:15 "Реал Сосьедад" — "Осасуна"

19:30 "Реал" — "Жирона"

22:00 "Лас-Пальмас" — "Валенсия"

Воскресенье, 11 февраля

15:00 "Хетафе" — "Сельта"

17:15 "Мальорка" — "Райо Вальекано"

19:30 "Севилья" — "Атлетико"

22:00 "Барселона" — "Гранада"

Понедельник, 12 февраля

22:00 "Альмерия" – "Атлетик"

Турнирная таблица перед 22 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, который имеет 58 очков. На втором месте и на два балла меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 50 очков. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 48 баллов. "Валенсия" Яремчука идет на седьмом месте с 35 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (12 очков) и Альмерия (6 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

