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Лучший бомбардир Чемпионата мира 1990 умер

Умер итальянский футболист Сальваторе Скиллачи.

сегодня, 13:23
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Slava Kot

Трагическая новость поступила из Италии — умер выдающийся футболист Сальваторе "Тото" Скиллачи в возрасте 59 лет. Он стал известен благодаря своим феноменальным выступлениям на Чемпионате мира 1990 года, где получил титул лучшего бомбардира, забив шесть голов. Этот турнир получил международную славу и бронзовую медаль для сборной Италии.

Лучший бомбардир Чемпионата мира 1990 умер

Умер Сальваторе Скиллачи. Фото: imago/Ferdi Hartung/ All Over Press

Всего за сборную Италии Сальваторе Скиллачи провел всего 16 матчей и забил семь голов, но шесть из них на Чемпионате мира 1990 года.

Первый гол Скиллачи на Чемпионате мира был забит в матче против Австрии, когда он вышел на замену. Далее футболист продолжал удивлять, забивая в каждой игре плей-офф, кроме полуфинала против Аргентины, где Италия уступила лишь в серии пенальти. После этого успеха Скиллачи стал вторым в голосовании за "Золотой мяч", уступив только Лотару Маттеусу, чья сборная Германии победила на Чемпионате мира 1990 года.

Скиллачи внесли значительный вклад в развитие итальянского футбола, защищая цвета таких клубов, как "Ювентус" и "Интер". За свою карьеру он выиграл несколько важных трофеев, в том числе Кубок Италии и Кубок УЕФА, а также добился успеха в японском клубе "Джубило Ивата", где завоевал чемпионский титул.

После завершения спортивной карьеры Скиллачи продолжал быть активным – он руководил футбольной школой и появлялся на телевидении.

Трагическое известие о смерти футболиста стало известно после того, как в сентябре его госпитализировали из-за осложнений рака толстой кишки, с которой он боролся в последние годы. Скиллачи перенес несколько операций, однако болезнь оказалась сильнее. Его смерть стала значительной потерей для мирового футбольного сообщества, а его наследие навсегда осталось в истории спорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая плохая команда мира впервые победила в официальном матче.

Также "Комментарии" писали об украинском футболисте, который попал в список претендентов на "Золотой мяч" в 2024 году.



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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/18-09-2024/morto-schillaci-le-reazioni-live-del-mondo-del-calcio-e-non-solo.shtml
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