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Лучше Холанда: Довбик стал лидером топ 5 лиг по важному показателю

Довбик является одним из лидеров в Ла Лиге по системе гол пас

сегодня, 21:01
Автор:
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Куров Артем
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Артем Довбик успешно проводит свой первый сезон в топовой европейской лиге. Это отмечает и аналитический портал OptaJose, который подсчитал процент прикосновений в штрафной соперника в сезоне 2023/24 среди топ 5 лиг Европы, передают "Комментарии".

Лучше Холанда: Довбик стал лидером топ 5 лиг по важному показателю

Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Игроки топпятерки европейских лиг с наибольшим процентом прикосновений к мячу в штрафной соперника в этом сезоне (500 сыгранных минут):


  1. Артем Довбик ("Жирона") — 34%

  2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 30%

  3. Виктор Осимхен ("Наполи") — 26%

  4. Олли Уоткинс ("Астон Вилла") — 25%

  5. Анте Будимир ("Осасуна") — 24%

Травма Довбика

Украинец пропустил матч с Атлетик Бильбао (1:1) из-за повреждений, но сейчас он уже активно работает над восстановлением. Его участие в тренировке, опубликованной в официальном инстаграмме Жирони, свидетельствует о его готовности вернуться на поле.

Следующая игра "Жироны" состоится в субботу 2 декабря. Команда Мичеля Санчеса будет принимать "Валенсию", за которую играет украинец Яремчук. В случае, если Довбик полностью восстановился от травмы, а Роман получит игровые минуты, мы сможем увидеть дуэль двух форвардов сборной Украины.

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Источник: https://x.com/OptaJose/status/1730188774963896755?s=20
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