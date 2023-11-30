Лучше Холанда: Довбик стал лидером топ 5 лиг по важному показателю

Артем Довбик успешно проводит свой первый сезон в топовой европейской лиге. Это отмечает и аналитический портал OptaJose, который подсчитал процент прикосновений в штрафной соперника в сезоне 2023/24 среди топ 5 лиг Европы, передают "Комментарии".



Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Игроки топпятерки европейских лиг с наибольшим процентом прикосновений к мячу в штрафной соперника в этом сезоне (500 сыгранных минут):

Артем Довбик ("Жирона") — 34% Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 30% Виктор Осимхен ("Наполи") — 26% Олли Уоткинс ("Астон Вилла") — 25% Анте Будимир ("Осасуна") — 24%

Травма Довбика

Украинец пропустил матч с Атлетик Бильбао (1:1) из-за повреждений, но сейчас он уже активно работает над восстановлением. Его участие в тренировке, опубликованной в официальном инстаграмме Жирони, свидетельствует о его готовности вернуться на поле.

Следующая игра "Жироны" состоится в субботу 2 декабря. Команда Мичеля Санчеса будет принимать "Валенсию", за которую играет украинец Яремчук. В случае, если Довбик полностью восстановился от травмы, а Роман получит игровые минуты, мы сможем увидеть дуэль двух форвардов сборной Украины.

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