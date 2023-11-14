Лучано Спаллетти вызвал двух новых игроков на матчи с Украиной и Северной Македонией

Главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024. Об этом сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.



Лучано Спаллетти на пресс-конференции. Фото с открытых источников

Из-за травм игроков, таких как вратарь Алекс Мерет и защитников Давиде Калабри и Рафаел Толоя, а также полузащитника Мануэль Локателли, тренерский штаб "Скуадры Адзурры" решил усилить состав. К тренировочному лагерю присоединились защитники Мануэле Ладзари и Кристиано Бираги, выступающие за "Лацио" и "Фиорентину" соответственно.



Заявка сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Франция), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия), Иван Проведель ("Лацио").

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – "Интер"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Мануэле Ладзари ("Лацио"), Кристиано Бираги ("Фиорентина").

Полузащитники: Жоржиньо ("Арсенал", Англия), Никола Барелла, Давиде Фраттези (оба — "Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Андреа Кольпани ("Монца"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина").



Нападающие: Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба — "Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — "Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта").



Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.



Читайте также, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

