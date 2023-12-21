"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги: видео голов



















Вчера завершились матчи четвертьфинала Кубка английской лиги. В последней игре "Ливерпуль" принимал "Вест Хэм". Подопечные Юргена Клоппа довольно легко справились с заданием и разгромили "молотобойцев". Обзор самых интересных моментов и голов смотрите в материале "Комментариев".



Салах забивает Вест Хэму. Фото прес-служба Ливерпуля

События матча

В первом тайме был забит единственный гол и был на счету хавбека "Ливерпуля" Доминика Собослая. Во втором тайме зрители увидели целых 5 забитых мячей. На 56 и 71 минутах Кертис Джонс и Коди Гакпо довели счет до разгромного, но на 77 Боуэн отквитал один мяч. Однако последние слова были за красными. В течение двух минут с 82 по 84 оформивший дубль Мохамед Салах и Джонс сделали счет 5:1. В итоге подопечные Юргена Клоппа без особых проблем шагают дальше в полуфинал Кубка английской лиги.





Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

"Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

"Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

"Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

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Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.

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