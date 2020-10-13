Лига наций. Украина - Испания: во сколько матч и где смотреть

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Владимир Лавский
Во вторник сборная Украина проведет очередной матч Лиги наций по футболу. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет национальная сборная Испании.
Игра начнется в 21.45 по киевскому времени и пройдет на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
После трех сыгранных матчей у украинской команды лишь одна победа, в дебютном матче против Швейцарии. Затем подопечные Шевченко уступили испанцам (0:4) и немцам (1:2). Кроме того, команда испытывает кадровый голод. По-прежнему тренерский штаб не может рассчитывать на большую часть игроков донецкого "Шахтера", у которых COVID-19. Плюс из-за травмы не сыграет Александр Зинченко и дисквалифицирован Руслан Малиновский.
Сборная Испании прилетела в Киев в качестве лидера группы. Всего лишь одна ничья с немцами — и уверенные победы над Швейцарией и Украиной.
Ранее "Комментарии" писали, как испанцы в первом матче справились с украинцами.
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