Лига наций УЕФА 2024-2025: составы всех групп

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Куров Артем
Вчера прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА 2024-2025. Вашему вниманию составы лиг и групп этого турнира. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Трофей Лиги наций. Фото УЕФА
Лига А
Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига В
Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
Группа В2: Великобритания, Финляндия, Ирландия, Греция.
Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.
Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия.
Группа С4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.
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