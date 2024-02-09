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Лига наций УЕФА 2024-2025: составы всех групп

Сборная Украины оказалась в группе B1

сегодня, 12:04
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА 2024-2025. Вашему вниманию составы лиг и групп этого турнира. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Лига наций УЕФА 2024-2025: составы всех групп

Трофей Лиги наций. Фото УЕФА

Лига А

  • Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

  • Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

  • Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

  • Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

  • Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

  • Группа В2: Великобритания, Финляндия, Ирландия, Греция.

  • Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

  • Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

  • Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

  • Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

  • Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия.

  • Группа С4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

  • Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

  • Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://uaf.ua/article/50588
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