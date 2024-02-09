Лига наций УЕФА 2024-2025: составы всех групп

Вчера прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА 2024-2025. Вашему вниманию составы лиг и групп этого турнира. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Трофей Лиги наций. Фото УЕФА

Лига А

Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа В2: Великобритания, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия.

Группа С4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

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