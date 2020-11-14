Лига наций. Германия - Украина: во сколько матч и где смотреть

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Владимир Лавский
В субботу, 14 ноября, сборная Украины проведет, пожалуй, самый важный матч в этом турнире. В соперниках — сборная Германии. "Комментарии" рассказывают, где можно посмотреть матч, и оценивают предигровые расклады.
Подопечные Андрея Шевченко на данный момент имеют шесть очков в активе и стабильное третье место. Да, можно еще поговорить о шансах, чтобы и выиграть группу (у лидеров, испанцев, — всего лишь семь баллов), но гораздо важнее сохранить место в элите. Это может случиться уже сегодня в случае поражения сборной Испании со Швейцарией, но лучше рассчитывать на собственные силы.
А они, как говорится, на исходе. Накануне игры стало известно, что Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук не смогут принять участие из-за положительного теста на коронавирус. Первая встреча в Киеве завершилась победой немцев 2:1, и сейчас у команды Лёва еще больше шансов на успех.
Матч начнется в 21.45 в Лейпциге, прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых титулованных баскетболистов в истории.
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