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Умер один из самых титулованных баскетболистов в истории спорта

Томми Хейсону было 86 лет

сегодня, 11:37
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 10 ноября, в 86-летнем возрасте умер бывший игрок "Бостон Селтикс" Томми Хейсон. Об этом сообщает местное издание Boston Globe.

Умер один из самых титулованных баскетболистов в истории спорта

Всю свою карьеру Хейсон провел в родном Бостоне, вместе с которым 10 раз выигрывал золотые перстни чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. Восемь раз он становился обладателем трофея как игрок, еще дважды — в качестве тренера и менеджера. Больше, чем Хейсон побеждали его партнеры по команде Билл Расселл и Сэм Джонс, у которых по 11 перстней.

Причина смерти бывшего баскетболиста на данный момент неизвестна.

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского. 



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Источник: https://www.bostonglobe.com/2020/11/10/sports/celtics-legend-tom-heinsohn-champion-player-coach-dies-86/
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