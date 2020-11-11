Умер один из самых титулованных баскетболистов в истории спорта

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Владимир Лавский
Во вторник, 10 ноября, в 86-летнем возрасте умер бывший игрок "Бостон Селтикс" Томми Хейсон. Об этом сообщает местное издание Boston Globe.
Всю свою карьеру Хейсон провел в родном Бостоне, вместе с которым 10 раз выигрывал золотые перстни чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. Восемь раз он становился обладателем трофея как игрок, еще дважды — в качестве тренера и менеджера. Больше, чем Хейсон побеждали его партнеры по команде Билл Расселл и Сэм Джонс, у которых по 11 перстней.
Причина смерти бывшего баскетболиста на данный момент неизвестна.
Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского.
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