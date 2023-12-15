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Лига Европы: кто прошел в плей-офф и результаты матчей

Команды, занявшие вторые места в группах, являются потенциальными соперниками донецкого "Шахтера" в плей-офф

сегодня, 12:01
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. По его итогам определились все участники плей-офф. Результаты всех матчей последнего тура смотрите в материале "Комментариев".

Лига Европы: кто прошел в плей-офф и результаты матчей

Трофей Лиги Европы. Фото с открытых источников

Кто прошел в плей-офф

Выиграли свои группы и сразу в 1/8 прошли: "Вест Хэм", "Брайтон", "Рейнджерс", "Аталанта", "Ливерпуль", "Вильярреал", "Славия" Прага”, "Байер".


Также восемь команд заняли вторые места и сыграют в 1/16 с командами из Лиги чемпионов: "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спортинг", "Спарта" Прага, "Марсель", "Фрайбург" ".

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

  • "Байер" 5:1 "Мольде"

  • "Карабах" 2:1 "Хеккен"

  • ЛАСК 1:2 "Тулуза"

  • "Панатинаикос" 1:2 "Маккаби" Хайфа

  • "Ренн" 2:3 "Вильярреал"

  • "Рома" 3:0 "Шериф"

  • "Юнион" 2:1 "Ливерпуль"

  • "Славия" Прага" 4:0 "Серветт"

  • "Арис" 1:3 "Спарта" Прага”

  • "Аякс" 3:1 AEK

  • "Бетис" 2:3 "Рейнджерс"

  • "Брайтон" 1:0 "Марсель"

  • "Вест Хэм" 2:0 "Фрайбург"

  • "Олимпиакос" 5:2 "Бачка-Топола"

  • "Ракув" 0:4 "Аталанта"

  • "Спортинг" 3:0 "Штурм"

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершились. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://www.flashscore.ua/soccer/europe/europa-league/
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