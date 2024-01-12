Лига Европы и Евро-2024: расписание событий на первое полугодие 2024 года для украинского футбола

Следующий год обещает быть насыщенным украинскому футболу. Вашему вниманию календарь официальных событий, ожидающих наши команды и сборные. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Календарь первого полугодия 2024 года для украинского футбола

8 февраля: Жеребьевка Лиги наций-2024/2025, где национальная сборная Украины во второй корзине Лиги В.

15 февраля: "Шахтер" сыграет раунд плей-офф Лиги Европы против "Марселя" на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

22 февраля: Ответный гостевой ответ "Шахтера" против "Марселя".

24 февраля: 18-й тур Vbet Лиги.

20-26 марта: В элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19) будет играть юношеская сборная Украины против Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

21 марта: Плей-офф отбора на Евро 2024 (Путь В), матч Босния и Герцеговина — Украина в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

26 марта: Финал плей-офф Лиги наций (Путь В, в случае победы над боснийцами), возможен матч для сборной Украины против Израиля или Исландии.

26 марта: Молодежная сборная Украины сыграет отборочный матч Евро-2025 с Азербайджаном.

3 апреля: Полуфинальные поединки Vbet Кубка Украины-2023/2024.

15 мая: Финал Vbet Кубка Украины-2023/2024.

14 июня — 14 июля: Финальная часть Евро-2024. Украина может попасть в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

