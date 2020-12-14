kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19229.12

ETH/USD

585.83

LTC/USD

81.80

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Лига чемпионов: стали известны результаты жеребьевки и календарь матчей 1/8 финала
commentss НОВОСТИ Все новости

Лига чемпионов: стали известны результаты жеребьевки и календарь матчей 1/8 финала

На этой стадии не могли встретиться представители одной страны, а также соперники, которые играли между собой на групповом этапе. Они были искусственно разведены

14 декабря 2020, 23:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 14 декабря, в Швейцарии лучшие европейские команды по футболу в результате жеребьевки получили, противников для игры в первой части плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: стали известны результаты жеребьевки и календарь матчей 1/8 финала

Так, стало известно, что немецкая команда Боруссия Менхенгладбах сыграет с английским Манчестер Сити, Бавария будет бороться за победу в римского Лацио, Челси будет сражаться с Атлетико из Мадрида, РБ Лейпциг сыграет с Ливерпулем, португальцы с Порту будут бороться за победу с Ювентусом, футболисты из Барселоны сыграют французами с ПСЖ, футбольный клуб Севилья сразится с Боруссией Дортмунд, а Аталанта с итальянским Бергамо — Реал.

Наиболее ожидаемая игра — это борьба в 1/8 финала между Барселоной и ПСЖ, Месси против Неймара! Также привлекают внимание футбольных фанатов и игры между Германией и Англией в двух случаях. Относительно простой вариант выпал Ювентуса и Баварии. Украинец Руслан Малиновский, полузащитник Аталанты будет бороться за победу у Реала — это будет интересная игра! В то же время тайной покрыт результат игры между Атлетико и Челси.

Первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов запланирована на 16 февраля будущего года. Тогда сыграют РБ Лейпциг — Ливерпуль, вторая игра этого состава состоится 10 марта.

Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

Боруссия Менхенгладбах — Манчестер Сити сыграют 24 февраля и 16 марта,

Лацио — Бавария и Атлетико — Челси — 23 февраля и 17 марта,

Порта и Ювентус, Севилья — Боруссия Дортмунд будут соревноваться 17 февраля и 9 марта, Барселона сыграет против ПСЖ 16 февраля и 10 марта, Аталанта с Реалом — 24 февраля и 16 марта

Сеяные команды — а это Бавария, Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Боруссия Дортмунд, Ювентус, ПСЖ сначала будут гостями игры, а затем сыграют у себя дома.

Ранее "Комментарии" писали о том, что стали известны соперники украинских команд в 1/16 Лиги Европы. Кроме того, портал стало известно, что для украинской сборной определились соперники в квалификации на чемпионате мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/EuropaLeague
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ