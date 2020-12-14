Лига чемпионов: стали известны результаты жеребьевки и календарь матчей 1/8 финала

Сегодня, 14 декабря, в Швейцарии лучшие европейские команды по футболу в результате жеребьевки получили, противников для игры в первой части плей-офф Лиги чемпионов.

Так, стало известно, что немецкая команда Боруссия Менхенгладбах сыграет с английским Манчестер Сити, Бавария будет бороться за победу в римского Лацио, Челси будет сражаться с Атлетико из Мадрида, РБ Лейпциг сыграет с Ливерпулем, португальцы с Порту будут бороться за победу с Ювентусом, футболисты из Барселоны сыграют французами с ПСЖ, футбольный клуб Севилья сразится с Боруссией Дортмунд, а Аталанта с итальянским Бергамо — Реал.

Наиболее ожидаемая игра — это борьба в 1/8 финала между Барселоной и ПСЖ, Месси против Неймара! Также привлекают внимание футбольных фанатов и игры между Германией и Англией в двух случаях. Относительно простой вариант выпал Ювентуса и Баварии. Украинец Руслан Малиновский, полузащитник Аталанты будет бороться за победу у Реала — это будет интересная игра! В то же время тайной покрыт результат игры между Атлетико и Челси.

Первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов запланирована на 16 февраля будущего года. Тогда сыграют РБ Лейпциг — Ливерпуль, вторая игра этого состава состоится 10 марта.



Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:



Боруссия Менхенгладбах — Манчестер Сити сыграют 24 февраля и 16 марта,



Лацио — Бавария и Атлетико — Челси — 23 февраля и 17 марта,



Порта и Ювентус, Севилья — Боруссия Дортмунд будут соревноваться 17 февраля и 9 марта, Барселона сыграет против ПСЖ 16 февраля и 10 марта, Аталанта с Реалом — 24 февраля и 16 марта



Сеяные команды — а это Бавария, Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Боруссия Дортмунд, Ювентус, ПСЖ сначала будут гостями игры, а затем сыграют у себя дома.



Ранее "Комментарии" писали о том, что стали известны соперники украинских команд в 1/16 Лиги Европы. Кроме того, портал стало известно, что для украинской сборной определились соперники в квалификации на чемпионате мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре.







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