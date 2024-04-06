Лидер сборной Украины Зинченко сказал, готов ли взять оружие и отправиться на войну

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Кравцев Сергей
Защитник лондонского "Арсенала" и лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко уверяет, что при необходимости, если он получит повестку, то готов повесить бутсы на гвоздь и отправиться воевать за Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет спортивный сайт SPORT.UA, цитируя заявление футболиста в одном из недавних интервью.
Александр Зинченко. Фото: BBC
Александр Зинченко признается, что ему очень тяжело воспринимать происходящее – жестокую войну, гибель людей и тот факт, что на фронте сейчас его знакомые, друзья. Но это – реальность и украинцам нельзя сдаваться.
Отметим, Александр Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле Житомирской области – украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Сегодня является одним из лидеров национальной сборной Украины по футболу.
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