Лидер сборной Украины Зинченко сказал, готов ли взять оружие и отправиться на войну

Защитник лондонского "Арсенала" и лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко уверяет, что при необходимости, если он получит повестку, то готов повесить бутсы на гвоздь и отправиться воевать за Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет спортивный сайт SPORT.UA, цитируя заявление футболиста в одном из недавних интервью.

Александр Зинченко. Фото: BBC

"Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну", — сказал футболист.

Александр Зинченко признается, что ему очень тяжело воспринимать происходящее – жестокую войну, гибель людей и тот факт, что на фронте сейчас его знакомые, друзья. Но это – реальность и украинцам нельзя сдаваться.

"Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", — говорит лидер сине-желтых.

Отметим, Александр Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле Житомирской области – украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Сегодня является одним из лидеров национальной сборной Украины по футболу.

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