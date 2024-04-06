logo

BTC/USD

67615.97

ETH/USD

3318.72

LTC/USD

101.29

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Лидер сборной Украины Зинченко сказал, готов ли взять оружие и отправиться на войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Лидер сборной Украины Зинченко сказал, готов ли взять оружие и отправиться на войну

Защитник «Арсенала» поделился мнениями о войне в Украине

сегодня, 14:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Защитник лондонского "Арсенала" и лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко уверяет, что при необходимости, если он получит повестку, то готов повесить бутсы на гвоздь и отправиться воевать за Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет спортивный сайт SPORT.UA, цитируя заявление футболиста в одном из недавних интервью.

Лидер сборной Украины Зинченко сказал, готов ли взять оружие и отправиться на войну

Александр Зинченко. Фото: BBC

"Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну", — сказал футболист.

Александр Зинченко признается, что ему очень тяжело воспринимать происходящее – жестокую войну, гибель людей и тот факт, что на фронте сейчас его знакомые, друзья. Но это – реальность и украинцам нельзя сдаваться.

"Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится", — говорит лидер сине-желтых.

Отметим, Александр Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле Житомирской области – украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Сегодня является одним из лидеров национальной сборной Украины по футболу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией в финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счётом 2:1.

Подопечные Сергея Реброва как победители Пути B стыковых матчей отбора попали в группу Е в сборные Бельгии, Словакии и Румынии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.ua/uk/news/676926-oleksandr-zinchenko-yakshcho-mene-prizvut-to-ya-pidu-voyuvati
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости