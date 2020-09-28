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Лидер "Гента" не сможет принять участие в матче с "Динамо"

Роман Яремчук пропустит матч с "Динамо" из-за травмы

28 сентября 2020, 12:01
Автор:

Владимир Лавский

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук не сможет принять участие в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad. 

Лидер "Гента" не сможет принять участие в матче с "Динамо"

Как сообщает источник, у форварда уже была травма задней поверхности бедра, а он ее лишь усугубил во время первого матча против киевлян, из-за чего в середине первого тайма вынужден был покинуть поле. Не исключено, что в случае вылета "Гента" из Лиги чемпионов украинский нападающий сменит команду. К Яремчуку есть предметный интерес со стороны итальянских клубов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии украинец провел пять матчей и отличился результативной передачей.

Матч "Динамо" — "Гент" состоится во вторник, 29 сентября, на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Начало — в 22.00.

Как ранее сообщали "Комментарии", в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" на выезде обыграло "Гент" — 2:1. 


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